بعد الفيديو المتداول.. تحري مكة يضبط قائد المركبة المكلبشة

تسلّم مركز شرطة العزيزية، قائد مركبة من نوع خصوصي، بعد أن تم ضبطه من قِبَل أفراد البحث والتحري بمرور العاصمة المقدسة؛ وذلك بعد تداول مقطع فيديو للمركبة وهي تسير في أحد شوارع مكة وإحدى عجلاتها محاطة بـ”كلبشة”.
ونجح رجال التحري والبحث في تحديد موقع المركبة، وجرى ضبطها وتسليم قائدها لمركز شرطة العزيزية؛ بعد ساعات من تداول مقطع الفيديو بحسب المصدر.
وكان مقطع فيديو تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تظهر من خلاله سيارة تسير في أحد الشوارع الرئيسية بمكة المكرمة وفي أحد إطاراتها “كلبشة” لم تنزع.
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