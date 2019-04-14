المسند يكشف عن حالة مطرية قادمة: تبدأ الأربعاء

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة مطرية جديدة قادمة تبدأ يوم الأربعاء وتستمر أياماً عدة.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: الطقس اليوم مستقر وسماء صحوة، والحالة المطرية الربيعية غادرت ناحية شرق الجزيرة العربية وجنوبها، بانتظار حالة مطرية ربيعية جديدة يوم الأربعاء، قد تستمر بضعة أيام، وقد تتأثر بها مناطق #الرياض #القصيم #حائل #مكة #الشرقية #عسير ومرتفعات منطقتَي #نجران #جازان.
وتابع: درجة الحرارة ما زالت تفاجئنا باعتدالها حتى في وقتٍ متأخرٍ كشهر #أبريل، وبوجهٍ عام درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في الشرق والوسط والجنوب.
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