تعطل فيسبوك وواتساب وأنستجرام.. وقطع الخدمة عن مستخدمين حول العالم

تسبب عطل فني تعرض له موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك» وتطبيقاته «واتساب» و«أنستجرام»، اليوم الأحد، في قطع الخدمة عن عدد من المستخدمين في مناطق مختلفة حول العالم.

وواجه تطبيق أنستجرام التابع لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاعًا في بعض دول العالم، ما أثار تساؤلات عدد من المغردين، حول أسباب الانقطاع، في وقت لم يصدر فيه بيان رسمي من شركة «فيسبوك» يوضح الأسباب الحقيقة ولا موعد عودة التطبيقين للعمل.