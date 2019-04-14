وزير البيئة يفتتح محطة معالجة الصرف الصحي في صبيا

دشّن مشروع تشجير بمساحة مليون متر مربع
افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم الأحد، محطة معالجة الصرف الصحي في محافظة صبيا، بينما دشّن المرحلة الأولى من مشروع التشجير في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المحافظة، على مساحة مليون متر مربع، بعدد 10 آلاف شتلة من أنواع السدر، واللوز، والفل.
جاء هذا في إطار جولة للوزير في محافظة صبيا، تفقّد خلالها أقسام المعالجة، مستمعًا لشرح مفصّل من الرئيسي التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ومدير عامّ خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر، عن المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 139 مليون ريال، واكتمل العمل فيه بنسبة تجاوزت 95%.
ويحتوي المشروع على محطة معالجة ثلاثية بسعة 44،000 متر³1، ويهدف إلى زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي، وتحسين منظومة الخدمات البيئية في المنطقة، التي تخدم المحافظة والمراكز التابعة لها، ويأتي تنفيذها ضمن الخطط التطويرية في مجال الصرف الصحي والاستفادة من مياه الصرف الصحي لأغراض الصناعة والري والتشجير.
عقب ذلك دشّن الوزير المرحلة الأولى من مشروع التشجير في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المحافظة في مساحة تبلغ 1000،000 متر مربع، بعدد أشجار تفوق 10،000 شتلة من أنواع السدر، واللوز، والفل.
وأفادت مصادر إعلامية، أن الوزير خلال اجتماعه ببعض من الأهالي وجّه بإيقاف استخدام بحيرة الصرف الصحي في محافظة صبيا، مشيرة إلى أنه استمع لمطالب أهالي المحافظة بشأن معاناتهم مع إحدى الشركات في مركز الكدمي، التي لا تلتزم ولا تتقيد بالشروط البيئية، حيث يعاني المواطنون من الغبار والأدخنة المؤكسدة، وكذلك معاناتهم مع المياه واحتياجاتهم لتعميم شبكات الصرف الصحي للحفاظ على بيئة المحافظة.
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