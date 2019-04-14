تذمّر موظفين بالهلال الأحمر لتأخّر نزول استحقاقات حج 1439.. و«الهيئة» ترد

تذمر عدد من موظفي الهلال الأحمر من المنتدبين بحج عام ١٤٣٩، لعدم نزول الاستحقاقات الخاصة بانتداب الحج.

وعبّر عدد من الموظفين، في تصريحات لـ«عاجل»، عن استهجانهم من تأخر صرف استحقاقاتهم، لاسيما ونحن على أبواب ترتيب انتدابات حج ١٤٤٠هـ، مؤكدين أن زملاءهم في القطاعات الأخرى المشاركة بحج عام ٣٩ تسلموا الاستحقاقات المالية.

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من جانبه، قال مدير مكتب رئيس هيئة الهلال الأحمر خالد العيد، في تصريح لـ«عاجل»، إن الموضوع تحت إشراف رئيس الهيئة شخصيًّا، وأن العملية فقط عامل وقت، مشيرًا إلى أن «الهيئة تنتظر دعمًا من بنود الميزانية على أن تصرف الاستحقاقات في حينه».

‎وكان رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبدالله القاسم قد قال، إن الهيئة وفرت أكثر من 126 مركزًا إسعافيًّا دائمًا ومؤقتًا، بقوة إسعافية عاملة بلغت أكثر من 2600 موظفًا ما بين طبيب وأخصائي وفني وخدمات مساندة فنية وإدارية، وأسطولًا من المركبات الإسعافية يضم 360 سيارة إسعاف و15 سيارة للتدخل السريع و20 سيارة للدعم و9 عربات قولف و20 دراجة نارية في نطاقات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

‎وبين الدكتور القاسم أن غرفة العمليات المركزية في العاصمة المقدسة تلقت 22837 بلاغًا إسعافيًّا خلال موسم الحج، بينما باشرت الفرق الإسعافية الميدانية أكثر من 18000 حالة إسعافية ميدانيًّا وجويًّا، حيث شملت الحالات نطاقات العاصمة المقدسة والمسجد الحرام ومشعر عرفات ومزدلفة ومشعر منى والطرق المؤدية إليها، وكذلك المدينة المنورة والمسجد النبوي.