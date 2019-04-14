

أبها09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 أبريل 2019 م واس

انطلقت اليوم الاختبارات المركزية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، مستهدفة طلاب وطالبات الصفوف الثالث الابتدائي في مادة (القراءة)، والسادس في مواد (القراءة والرياضيات والعلوم)، والصف الثالث المتوسط في مواد (القراءة والرياضيات والعلوم)، فيما استثنيت منها المدارس المشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية.

ووقف مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني على سير الاختبارات المركزية، و الانضباط المدرسي في عدد من مدارس المنطقة، مشيدا بجهود قادة وقائدات المدارس في تفعيل خطط الانضباط التي يشترك في تنفيذها إدارات الإشراف التربوي، والتوجيه والإرشاد، وبوابه المستقبل، والنشاط الطلابي، وتقنية المعلومات، والإعلام التربوي.

// انتهى //

16:43ت م

0170





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق الاختبارات المركزية بتعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.