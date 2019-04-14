السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تكمل استعداداتها لحفل تخريج الدفعة لـ" 12 " من الطلاب والطالبات



عرعر 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

أكملت جامعة الحدود الشمالية استعدادتها لحفل تخريج الدفعة الـ 12 من طلاب وطالبات الجامعة، وذلك في مدينة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد

وأشارت الجامعة إلى انتهائها من وضع الترتيبات اللازمة لذلك والتي تضمن ظهور الحفل بالمظهر اللائق به، مشيرة بتخصيص جهة من المدرجات للطلاب، بينما ستكون الجهة الأخرى للطالبات، لافتة إلى أن مسيرة الخريجين مقتصرة على الطلاب فقط دون الطالبات، مبينة بأن التكريم سيكون للطلاب والطالبات الأوائل والحاصلين على جوائز في المؤتمرات العلمية.

من جانبه, أعرب معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، على رعايته لحفل تخريج طلاب وطالبات الجامعة، الموحد ومشاركتهم فرحة تخرجهم.

وقدم معاليه الدعوة لأولياء الأمور لحضور حفل التخرج ومشاركة أبنائهم هذه الفرحة.

//انتهى//

16:42ت م

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عرعر 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واسأكملت جامعة الحدود الشمالية استعدادتها لحفل تخريج الدفعة الـ 12 من طلاب وطالبات الجامعة، وذلك في مدينة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد الرياضية بمدينة عرعر غدًا الاثنين، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وأشارت الجامعة إلى انتهائها من وضع الترتيبات اللازمة لذلك والتي تضمن ظهور الحفل بالمظهر اللائق به، مشيرة بتخصيص جهة من المدرجات للطلاب، بينما ستكون الجهة الأخرى للطالبات، لافتة إلى أن مسيرة الخريجين مقتصرة على الطلاب فقط دون الطالبات، مبينة بأن التكريم سيكون للطلاب والطالبات الأوائل والحاصلين على جوائز في المؤتمرات العلمية.من جانبه, أعرب معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، على رعايته لحفل تخريج طلاب وطالبات الجامعة، الموحد ومشاركتهم فرحة تخرجهم.وقدم معاليه الدعوة لأولياء الأمور لحضور حفل التخرج ومشاركة أبنائهم هذه الفرحة.//انتهى//16:42ت م0167

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