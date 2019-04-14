السعودية اليوم/ تعليم تبوك يواصل تفعيل الانضباط المدرسي في مدارس المنطقة



تبوك 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تفعيل الانضباط المدرسي في مدارس المنطقة خلال الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

حيث وجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بمواصلة متابعة تحقيق الانضباط المدرسي في جميع مدارس المنطقة, والرفع بنسب الحضور والغياب أولاً بأول عبر برنامج نور الإلكتروني, مشيراً إلى استمرار تكثيف الزيارات الإشرافية لجميع مدارس المنطقة في هذا الأسبوع بالتعاون مع قائدي وقائدات المدارس في المنطقة لتفعيل الجهود المبذولة لتنمية قيم النظام واحترام الوقت بين الطلاب والطالبات, داعياً أولياء الأمور للتعاون في هذا الصدد مع المدارس للحد من ظاهرة الغياب التي تسبق أو تعقب الإجازات المدرسية.

وأكد مدير التعليم على أن خطط وبرامج الانضباط المدرسي تهدف لتكريس الجدية والانضباط في سلوك الطلاب والطالبات في الأيام الأخيرة التي تسبق الإجازات المدرسية.

فيما أشار المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير إلى تنفيذ خطة إجرائية متكاملة لمتابعة انتظام الدراسة، تتضمن تكثيف الزيارات الميدانية من مديري الإدارات والمشرفين والمشرفات ومتابعة تواصل العمل في خطط المناهج الدراسية والاطلاع على مدى تطبيق المدارس لقواعد المواظبة وتحقيق الانضباط المدرسي.

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16:40ت م

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