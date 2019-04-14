السعودية اليوم / مدير الشؤون الإسلامية بالجوف يتفقد إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة دومة الجندل



دومة الجندل 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

تفقد مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح اليوم إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة دومة الجندل، التقى خلالها مدير الإدارة المكلف عبدالمنعم العرجان.

وتابع مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف سير العمل فيها والوقوف على الأقسام والمكاتب، كما التقى بالموظفين وحثهم على سرعة الإنجاز لخدمة الدين.

وتفقد السائح مبنى الإدارة تحت الإنشاء، مؤكداً أهمية تسليمه في وقته مع مراعاة تطبيق الشروط والإلتزام بجودة العمل.

واضاف السائح أن الشؤون الإسلامية وبتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تولي المساجد اهتماما كبيرا في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله -.

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16:38ت م

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