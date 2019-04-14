السعودية اليوم / رئيس الوزراء الكويتي بالإنابة يلتقي رئيس مجلس النواب التونسي



الكويت 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

التقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد اليوم، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي الدكتور محمد الناصر والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته لدولة الكويت.وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها، إضافةً إلى مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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16:37ت م

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