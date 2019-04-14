السعودية اليوم / رئيس الحرس الملكي يرعى حفل تكريم ذوي الشهداء والمصابين



الرياض 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

رعى معالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري اليوم حفل تكريم ذوي الشهداء والمصابين بحضور قادات وضباط رئاسة الحرس الملكي .

وقال معاليه خلال الحفل: "إن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار إلى اهتمام هذه البلاد الوفية لأبنائها الغالية عليهم منذ تأسيسها بالشهداء والمصابين بأروع الصور الإنسانية التي ترفع من معنويات أسرهم وتكفل لهم الحياة الكريمة في المجتمع.

مما يذكر أن معاليه كرّم في هذا الحفل كلاً من الشهيد الرقيب حماد علي الميموني, والشهيد الجندي الأول عبدالله بن فيصل السبيعي, والعريف المتقاعد طامي بن علي شامي ، والعريف المتقاعد أحمد بن صالح القرني -رحمهم الله- ، إذ قلدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ونوط الشرف، فيما كرم الوكيل الرقيب عبدالله بن هندي السبيعي بميدالية التقدير العسكري من الدرجة الثالثة ونوط الشرف.

// انتهى //

16:35ت م

0162



الرياض 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واسرعى معالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري اليوم حفل تكريم ذوي الشهداء والمصابين بحضور قادات وضباط رئاسة الحرس الملكي .وقال معاليه خلال الحفل: "إن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- تقدر عالياً تضحيات شهداء الوطن والمصابين، لاسيما وقد أدى شهداء الوطن ما عليهم في جميع القطاعات العسكرية والحرس الملكي، وافتدوا وطنهم بأرواحهم، وصانوا ترابه بدمائهم الزكية، وأثبتوا أن حبهم للوطن أغلى من الدنيا لديهم، إذ لبوا النداء وضحوا بالنفس والنفيس دفاعاً عن الوطن والمقدسات ومكتسبات ثراه.وأشار إلى اهتمام هذه البلاد الوفية لأبنائها الغالية عليهم منذ تأسيسها بالشهداء والمصابين بأروع الصور الإنسانية التي ترفع من معنويات أسرهم وتكفل لهم الحياة الكريمة في المجتمع.مما يذكر أن معاليه كرّم في هذا الحفل كلاً من الشهيد الرقيب حماد علي الميموني, والشهيد الجندي الأول عبدالله بن فيصل السبيعي, والعريف المتقاعد طامي بن علي شامي ، والعريف المتقاعد أحمد بن صالح القرني -رحمهم الله- ، إذ قلدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ونوط الشرف، فيما كرم الوكيل الرقيب عبدالله بن هندي السبيعي بميدالية التقدير العسكري من الدرجة الثالثة ونوط الشرف.// انتهى //16:35ت م0162

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الحرس الملكي يرعى حفل تكريم ذوي الشهداء والمصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.