

الرياض 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه عيون الجنوب ذات الأحجام (4 جالونات و5 جالونات و15 لتراً) التي ينتجها مصنع مياه عيون الجنوب في أحد المسارحة بمنطقة جازان، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وأوضحت الهيئة، أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ(10 أجزاء في البليون)، وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه عيون الجنوب ذات الأحجام (4 جالونات و5 جالونات و15 لتراً) المنتجة من مصنع مياه عيون الجنوب بأحد المسارحة في منطقة جازان تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك تلك المنتجات والتخلّص مما لديهم منها، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط إنتاج تلك العبوات، حتى يلتزم المصنع بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.

وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.

// انتهى //

16:35ت م

0161





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم /"الغذاء والدواء" تحذّر من مياه عيون الجنوب ذات الأحجام (4 جالونات و5 جالونات و15 لتراً) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.