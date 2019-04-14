السعودية اليوم / أمانة الطائف ترفع نسبة تدوير النفايات الصلبة إلى23%



الطائف 09 شعبان 1440 هـ الموافق14 إبريل 2019 م واس

ارتفعت نسبة تدوير النفايات الصلبة بالطائف خلال العام الحالي إلى 23 %من جملة النفايات الصلبة التي تتخلص منها الأمانة بطرق صديقة للبيئة ، وتم التخلص من النسبة المتبقية عن طريق الطمر الصحي، وتعمل الأمانة حالياً على رفع نسبة التدوير بشكل اكبر لأنواع النفايات المنزلية والمبعثرات والمخلفات الصلبة.

وقد أزالت الإدارة العامة للنظافة بأمانة الطائف أكثر من 362 ألف طناً من النفايات ومخرجات المنازل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2019م، وشملت النفايات المنقولة 52832 طناً من المواد العضوية، 25566 طناً من الورق، 17724 طناً من البلاستيك، 5418 طناً من المعادن، 7388 طناً من الزجاج، 13877 طناً من المنسوجات، 15583 طناً نفايات متنوعة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مخلفات الهدم والبناء.

وأوضح الوكيل المساعد للخدمات بأمانة الطائف المهندس مشعل الثمالي أن أعمال النظافة شملت كافة احياء المدينة بما فيها الأحياء العشوائية والمخططات تحت الإنشاء والأحياء السكنية بوسط المدينة، من خلال برنامج لقياس الكثافة السكانية ونسبة تفريغ الحاويات، كما راقبت الإدارة مسارات آليات النظافة والمعدات وفرق النظافة الشاملة وفرق النظافة المخصصة لأعمال التخريش والمخلفات الصلبة، لضمان جودة الخدمات المقدمة في الميدان.

وأشار إلى متابعة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل لسير العمل بخطة الإدارة العامة للنظافة، مبيناً أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة زيادة عدد العمالة وزيادة ساعات عمل الضواغط والآليات وفرق النظافة وفرق الرقابة الميدانية، مع تكثيف جهود النظافة في الأحياء والاسواق ومواقع كثافة الإقبال العالية مع توزيع جديد للحاويات بما يضمن تقديم أفضل خدمة ممكنة في مجال النظافة للأهالي.

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16:15ت م

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