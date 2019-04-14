السعودية اليوم/ هيئة البيئة تطلق المرحلة الثالثة لحملة 1001 منشأة بمنطقة مكة المكرمة اليوم



جدة 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

دشن معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي اليوم, المرحلة الثالثة من حملة 1001 منشأة بمنطقة مكة المكرمة, والتي تأتي بهدف تطبيق النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، ورفع درجة الالتزام والوعي البيئي لدى المنشآت.

وأكد مدير عام إدارة الالتزام البيئي والمشرف على الحملة المهندس سليمان السنقوف, أن فرق التفتيش ستعمل على التحقق من التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية حتى لا تؤثر على صحة العاملين فيها بشكل مباشر وعلى المواطنين بشكل عام، والبحث عن أي مشاكل بيئية في أي موقع للتأكد من سلامة البيئة المجاورة للمنشآت، من خلال تكثيف أعمال التفتيش البيئي بالنظام الإلكتروني على 1001 منشأة، وتقديم الدعم والإرشادات في مجالات التحكم في التلوث وطرق المعالجة.

وتستهدف الحملة التي تأتي ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة, إلى ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة.

يُذكر أن الهيئة أطلقت المرحلة الأولى من حملة 1001 بالعاصمة الرياض, وانتقلت في مرحلتها الثانية إلى المنطقة الشرقية.

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15:45ت م

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