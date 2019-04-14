السعودية اليوم / المهندس الفضلي يتفقد الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان



جيزان 09 شعبان 1440 هـ الموافق14 إبريل 2019 م واس

قام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم, بجولة تفقدية لمقر الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها معاليه حالياً بالمنطقة.

ووقف معاليه خلال الزيارة على مختلف الإدارات والأقسام بالإدارة العامة لخدمات المياه, مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر لشرح مفصل عن الإدارة وما تقدمه من خدمات لأبناء المنطقة والمشروعات التي نفذتها المديرية خلال الفترة الماضية والتي تحت التنفيذ بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

إثر ذلك رأس معاليه اجتماع مديري عموم الإدارات التابعة للوزارة بمنطقة جازان, وبحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها استعرض عمل منظومة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان والأعمال والمهام المناطة بها وسير العمل بالمشروعات والبرامج التي تنفذها تلك الجهات في مجالات مكافحة الفيروسات ومبادرة تطوير المدرجات الخضراء بالقطاع الجبلي وغيرها من الموضوعات التي تهم أهالي المنطقة والمقيمين بها.

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

//انتهى//

15:45ت م

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