السعودية اليوم / إزالة أكثر من 109 ألف م3 نفايات ورمال وأنقاض من أحياء الخفجي الشهر الماضي



الدمام 09 شعبان 1440 هـ الموافق14 إبريل 2019 م واس

تواصل فرق النظافة في بلدية محافظة الخفجي برنامج حملاتها بالمحافظة والمراكز التابعة لها، استكمالا لحملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والمتركزة على إزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية والواجهة البحرية ومدخل المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن كمية رفع الأنقاض والرمال خلال شهر رجب الماضي بلغت (109950) متر مكعب، تمثلت في رفع (77850) متر مكعب من الرمال والتي تمت إزالتها بالمكانس الآلية واليدوية بالأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، كما بلغت كمية النفايات الصلبة التي رفعت بالقلابات من الأحياء السكنية بالمحافظة والمراكز التابعة لها (32100) متر مكعب، مشيرا إلى أنه تم استخدام (5000) كيس نفايات مبعثرة داخل الساحات، واستبدال عدد من الحاويات القديمة بجديدة، كما قامت فرق النظافة بأعمال غسل سوق الخضار المركزي بالمحافظة، والتي تتم بشكل دوري مع تأمين المياه بالدورات التابعة لها وصيانتها بشكل دوري .

وحث المهندس الحميداني كافة المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي بالتعاون مع البلدية وذلك بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها وأن البلدية ستطبق نظام الغرامات والجزاءات بحق كل من يخالف ذلك، ودعاهم إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية, والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات على مدار اليوم, عبر مركز 940.

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15:45ت م

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