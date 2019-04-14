

طرابلس 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أنها تسعى للحصول على4.7 ملايين دولار لتتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية في القطاعات المعنية وتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة للفتيات والفتيان وعائلاتهم في المناطق المتضررة من النزاع غرب ليبيا.

وكان ممثل اليونيسف الخاص في ليبيا عبد الرحمن غندور، قال إن حوالي نصف مليون طفل إضافة إلى عشرات آلاف الأطفال الآخرين في المناطق الغربية بليبيا يتعرضون للخطر المباشر نتيجة اشتداد القتال.

وأوضح في بيان له أن اليونيسف تذكر جميع الأطراف بتجنب ارتكاب خروقات خطيرة ضد الأطفال بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم في القتال، مضيفًا: "تناشد اليونيسف أطراف النزاع كافة من أجل حماية كل طفلة وطفل في جميع الأوقات وحمايتهم من الأذى وذلك تماشياً مع القانون الإنساني الدولي".

// انتهى //

15:31ت م

0123





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليونيسف: نحتاج لـ 4.7 ملايين دولار لدعم المتضررين غرب ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.