شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث مستجدات الأحداث مع الرئيس الإندونيسي والان نبدء بالتفاصيل

واس - الرياض

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالاضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، و وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي.

كما حضرها من جانب الإندونيسي، وزيرة الخارجية روتينو مرسودي، و رئيس الشؤون الخاصة الفريق مولدكو، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.