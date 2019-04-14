شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يرعى فعاليات منتدى الشرقية التجاري 2019 والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية، الأربعاء المقبل، فعاليات منتدى الشرقية التجاري، الذي تنظمه غرفة الشرقية، وذلك بحضور ومشاركة عدد من رجال وسيدات الأعمال والمتخصصين بالشأن الاقتصادي وذلك في مقر الغرفة بالدمام.

ويهدف هذا الملتقى إلى رفع مستوى النشاط التجاري في المنطقة الشرقية، ومعالجة العديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع في الوقت الحاضر.

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وعبر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية لرعايته لفعاليات المنتدى، مؤكداً أن المنتدى يأتي ضمن رسالة الغرفة لتطوير النشاط التجاري، وفتح المزيد من آفاق العمل أمام القطاع الخاص، والبحث عن مرئيات الحلول للمصاعب التي تواجه هذا القطاع.

وأفاد أن المشاركين سيناقشون عددا من المحاور الهامة ذات العلاقة المباشرة بالنشاط التجاري، التي منها تشريعات وأنظمة التجارة الإلكترونية وأثرها على قطاع التجزئة، وذلك لما تمثّله التجارة الإلكترونية من أهمية كبيرة في أسواق التجزئة في الحاضر والمستقبل.

من جانبه قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني بن حسن العفالق، إن التجارة في المنطقة الشرقية تشهد تطورات كبيرة ومتلاحقة، بحكم الموقع الجغرافي على الخليج العربي، والقرب من دول مجلس التعاون الخليجي، والأهمية الاقتصادية التي تمثلها المنطقة كونها عاصمة النفط والصناعة في المملكة، إضافة إلى التطورات الهائلة بدخول العنصر الالكتروني في التبادل التجاري الذي شهد قفزات نوعية في حجم التبادلات التجارية اليومية.