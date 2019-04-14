وزارة الحرس الوطني تستقبل طلبات شغل وظائف البنود عبر البوابة الالكترونية

2019-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت وزارة الحرس الوطني اليوم الأحد استقبال طلبات شغل بعض الوظائف الشاغرة لديها على البنود عبر موقعها على الإنترنت.

ومن المقرر أن تستمر وزارة الحرس الوطني في استقبال الطلبات حتى نهاية دوام يوم الخميس 13 / 08 / 1440هـ عبر البوابة الإلكترونية (هنا).

الشروط المطلوبة لشغل وظائف الحرس الوطني :

وقالت وزارة الحرس الوطني إنه يجب أن تتوفر في المتقدم لشغل وظائف بند الصيانة الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد على 40 عاماً

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي

ارتداء الزيّ الفني للوظائف الفنية

العمل (8) ساعات بما في ذلك يوم السبت

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون محالاً على التقاعد من أي جهة حكومية.

الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الإداري.

الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة، وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها، موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية من إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

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وقالت وزارة الحرس الوطني إنه سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.

كما اشترطت وزارة الحرس الوطني في المتقدم لشغل وظائف بند الأجور الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد على 40 عاماً

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي

ارتداء الزي الفني للوظائف الفنية

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة

ألا يكون محالاً على التقاعد من أي جهة حكومية.

الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الإداري.

الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية من إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.

أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

أن تنطبق على المتقدم شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية.