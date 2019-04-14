النيابة العامة تحقق مع مدمني غاز البوتان بغرض الفرفشة

2019-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت مصادر مطلعة إحالة مجموعة من الشباب إلى النيابة العامة بإحدى المناطق لاستنشاقهم لغاز البوتان.

واتضح للنيابة العامة حيازة المتهمين 6 عبوات لغاز البوتان استخدم منها أربع عبوات كما عثر على شماغين مبللين بالكامل بذات الغاز، وباستجوابهم أقروا باستنشاقهم للغاز المضبوط بحوزتهم لكونه يثير الضحك.

وحرصا من النيابة العامة للوقوف على ماهية تلك المواد وتأثيرها على قدرات متعاطيها العقلية والنفسية تم بعث عينة منه لأحد المراكز المخبرية المعتمدة والمتخصصة في هذا الشأن مع التوجيه بالاستعانة بأحدث التكنولوجيا المتقدمة في ذلك، فصدر تقريرها في هذا الصدد المتضمن أن غاز البوتان مصنف من المواد المذيبة الطيارة السامة، التي تسبب نوعا من الإدمان.

كما تؤثر هذه المادة بشكل فعال على الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وتؤدي إلى حالات من التسمم الحاد، وأنها من المواد المسببة للإدمان دون ملاحظة مستخدميها، نتيجة لتأثيرها المركّز على الجهاز العصبي وما تقوم به تلك المواد الطيارة من تغيير مزاج المستنشق الذي يشعر بشيء من النشوة، والتي تؤدي إلى اعتماديته واستخدامه لها بشكل مستمر والوصول إلى درجات متقدمة من الإدمان مما ينتج عنه اضطرابات نفسية وسلوكية، ويعد ذلك من أخطر أنواع الإدمان الخفي، إذ تكمن خطورته في سرعة تأثيره لأنه يدخل من الرئتين مباشرة ثم بعد ذلك إلى مجرى الدم دون أن يمر على المعدة مما يسبب تلفًا لعضلة القلب ويعرض متعاطيه لأزمات قلبية مفاجئة وتلف لخلايا المخ.

الجدير بالذكر أن غاز البوتان يباع في أسطوانات كمصدر للوقود لاستخدامه في الطبخ والتخييم وفي هذه الحالة يطلق عليه الاسم التجاري غاز البترول المسال.

والنيابة العامة من منطلق واجبها الوطني ومسؤوليتها في المحافظة على سلامة المجتمع، ومحاربة ما من شأنه الإضرار بأفراد المجتمع ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.