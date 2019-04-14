عودة واتساب وفيسبوك والعطل لا يزال مجهول الأسباب

2019-04-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

عاد تطبيق واتساب للعمل بشكل تدريجي في عدة دول بعد توقف دام أكثر من ساعة دون الإفصاح عن الأسباب.

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وواجه مستخدمو تطبيقات التواصل ” واتساب – فيسبوك – إنستغرام – المملوكة لشركة فيسبوك مشكلات ضخمة في جميع أنحاء العالم، حيث تعذر الوصول إليها.

وحسب مجلة فيرج الأمريكية، فإن تحديثات الأخبار لم تكن على المستوى المعهود في منصات فيسبوك المختلفة، بما في ذلك إنستجرام وتطبيق التراسل الفوري واتساب.

وفشل تطبيق التراسل الفوري في الحفاظ على استقلاليته، حيث لم يتمكن المستخدمون من إرسال أو استقبال الرسائل على المنصة الشهيرة، كما شهد أيضًا تطبيق ماسنجر تعطلا جزئيا في خدماته.

ويبدو أن بعض المواقع تتأثر على نطاق واسع، حيث تأتي مشكلات فيسبوك بعد شهر واحد من تعرض الموقع لأسوأ انقطاع في الخدمة على الإطلاق.

وتعذر الوصول إلى منصات فيسبوك لساعات في الشهر الماضي، وحينها ألقى فيسبوك باللوم على “تغيير الخادم”، واعتذر عن انقطاع الخدمة.

وحاولت المجلة الأمريكية الاستفسار عن أسباب العطل من إدارة فيسبوك، إلا أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن السبب وراء هذا السقوط، والذي يعد الأطول في تاريخ الشركة التي تأسست في 2004.