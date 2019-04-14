فيديو.. من هي أم موسى في القرآن الكريم؟ الشيخ #المغامسي يجيب

2019-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

تطرق إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي إلى بيان كنية واسم أم سيدنا موسى التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من موضع.

وقال المغامسي خلال حلقة السبت من برنامج الأبواب المتفرقة على قناة MBC إن الله سبحانه وتعالى لم يفصح عن اسم أم موسى ولكن استخدم الكنية للإشارة إليها في قوله تعالى

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