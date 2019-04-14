5 آلاف ريال لمن يحرر هذا الطائر في المملكة

2019-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت مبادرة سعودية للحفاظ على طائر الحبارى من الانقراض.

ورصدت المبادرة التي اقترحها المواطنان عبد الله ومحمد الحريش مكافأة مالية قدرها 5 آلاف ريال، لمن يطلق طائر الحبارى.

عشق الملوك والأمراء

ونقلت العربية عن عبدالله الحريش قوله : إن طائر الكوة أو الحبارى، طائر يعشقه الملوك والأمراء والصيادون، وهو من الطيور المهددة بالانقراض على مستوى العالم، ولذلك تم رصد مكافأة لحماية هذا الطائر، والإعلان عنها عبر منصات التواصل الاجتماعية.

رواج واسع

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وذكر أن المبادرة لاقت رواجاً واسعاً لهواة الصيد وبدأت قبل 15 يوماً، وتم استقبال أكثر من 50 مقطع فيديو يثبت إطلاق سراح طائر الحبارى من ملاكهم، مستحقين بذلك المكافأة المالية، في حين يعتبر الوقت الحالي، هو وقت تزاوج وتفريخ طائر الحبارى.

حماية الحياة الفطرية

وأوضح أن هذه المبادرة من رجال الأعمال تهدف إلى حماية الحياة الفطرية، والمكافأة على إطلاق السراح أو رعاية بيض هذا الطائر، وهدايا للصيادين خلال رعاية الطائر واحتضان البيضة والتفقيس.

وأشار الحريش إلى أن بقاء طيور الحبارى هذا العام في السعودية، بسبب وجود الأجواء الربيعية، حيث كانت بيئة خصبة لتبييض طيور الحبارى، وهذا يتطلب الدعم في تفقيسها أيضاً في السعودية والعناية بها، ويكون مكانها الأصلي داخل السعودية، بدلاً عما هو متعارف عليه في باكستان أو العراق أو إيران.

هجرة الحباريات

وعزا سبب هجرة الحباريات إلى خارج السعودية، بسبب وجود الصيد الجائر، مؤكداً وجود خطط لمشروع دعم بيئي لإنتاج النعام في مناطق معينة في المملكة، فالحباريات تمر على مناطق السعودية في رحلات الهجرة، التي تبدأ من شهر نوفمبر من كل عام، وتسير في خط الهجرة لمدة 60 يوماً، وفي مطلع كل عام تستقر في أماكنها ثم تعود خلال 15 يوماً، ولذا جاءت المبادرة بأن تستقر تلك الحباريات في السعودية.