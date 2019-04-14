استعدادات خاصة في أوساكا لاستضافة قمة العشرين

2019-04-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

ألقى السفير كوجي توميتا خطابًا ذكر فيه أن قمة مجموعة العشرين التي تعقد نهاية يونيو المقبل في اليابان، ستعيد النظر في قواعد وآليات نظام التجارة الحرة، وتعالج القضايا العالمية مثل تغير المناخ والتنمية، وتمهد الطريق نحو إيجاد حلول للتحديات التي قدمها النهوض في الاقتصاد الرقمي.

ووجه السفير توميتا رسالة إلى شعب أوساكا، وهي المدينة المضيفة للقمة: “بما أن قادة مجموعة العشرين من البلدان التي تمثل حوالي 80٪ من إجمالي الناتج المحلي في العالم سيجتمعون في أوساكا، فإن هذا الحدث سوف يجذب الكثير من الاهتمام الدولي، وبالتالي فإن القمة تقدم فرصة كبيرة لأوساكا لرفع مكانتها كمدينة دولية، وذلك على الرغم من أن مجموعة العشرين تعقد عادةً خلال النصف الأخير من العام، تمامًا كما عقدت قمة بوينس آيرس في الأرجنتين نوفمبر 2018، إلا أن قمة هذا العام ستعقد في يونيو”.

وأضاف: “نظرًا لأن وقت الإعداد قصير، أود منكم جميعًا أن تتضافر الجهود بما يولد زخمًا نحو استضافة قمة مجموعة العشرين الناجحة، وسترحب القمة بزعماء من حوالي 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ونحن نتطلع بالتأكيد إلى خلق فرص لكل قائد للاستمتاع بأوساكا”.

وتابع: “خلال ذلك الوقت، قد تكون هناك مناسبات للمقيمين المحليين في أوساكا للتفاعل مع القادة والوفود من الدول المشاركة، وطلبي الشخصي هو الترحيب الحار بضيوفنا”.

ومن جانبه، افتتح عمدة أوساكا هيروفومي يوشيمورا “منتدى قمة أوساكا لمجموعة العشرين” من خلال التعبير عن أفكاره حول أهمية استضافة قمة مجموعة العشرين المقبلة في المدينة.

وأكد أن “قمة مجموعة العشرين ستكون الخطوة الأولى نحو تنمية مدينة أوساكا لتصبح مدينة دولية قادرة على التنافس مع مدن عالمية أخرى”.