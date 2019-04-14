شكرا لقرائتكم الزوجة الموظفة منعت دعم حساب المواطن عن زوجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-14 الزوجة الموظفة منعت دعم حساب متابعات الخليج 365 عن زوجها متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بمعايير الاستحقاق لدعم البرنامج خاصة ما يتعلق بشرط الدخل وعدد أفراد الأسرة.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالا من أحد المستفيدين قال فيه : لا نأخذ حساب متابعات الخليج 365 والسبب الزوجة موظفة.. السؤال هل الموظفة مسؤولة عن مصروف البيت والأولاد؟

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول : يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وتابع : يتم احتساب دخل الزوجة ضمن دخل الأسرة، حيث لا بد الإفصاح عن جميع مصادر دخل التابعين ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق السالف الإشارة إليها.









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