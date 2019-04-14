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2019-04-14 أسماء المرشحين والمرشحات للقبول ببرامج الدراسات العليا في جامعة القصيم متابعات الخليج 365 - واس أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة الدراسات العليا، اليوم, أسماء المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات في مرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1440/1441هـ، وذلك في أكثر من 80 برنامج أكاديمي في الدراسات العليا، منها 18 برنامج في الدكتوراه و62 برنامج للماجستير.

وكانت عمادة الدراسات العليا قد فتحت باب القبول في البرامج المطروحة منذ وقت مبكر، حيث تم استقبال طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.

ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الترشيح وأسماء المترشحين عبر الرابط التالي (هنا).









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