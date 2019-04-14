عبدالله بن بندر يدشن أولى مراحل «برنامج واجب» لخدمة منسوبي «الحرس»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) دشن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، المرحلة الأولى لـ«برنامج واجب». دشن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، المرحلة الأولى لـ«برنامج واجب». ووفقا لوزارة الحرس الوطني عبر حسابها في «تويتر»، فإن البرنامج يقدم عروضاً خاصة لمنسوبي وزارة الحرس الوطني من ذوي الشهداء والمتقاعدين ومن هم على رأس العمل.



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