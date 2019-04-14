شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» و«مسك للفنون» يطوران مهارات 50 معلماً ومعلمة للتربية الفنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أقامت وكالة الأداء التعليمي بالتعاون مع معهد مسك للفنون صباح اليوم (الأحد)، في الرياض ورشة عمل «تطوير مهارات معلمي التربية الفنية»، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد بن محيا الحيسوني وعدد من معلمي ومعلمات المرحلة الإبتدائية من إدارات التعليم.

وتأتي الورشة انطلاقاً من أهمية الشراكة المجتمعية وتجويد الأداء في مخرجات منهج التربية الفنية وتطوير الخبرات وفقاً للتوجهات الحديثة وما تمثله الفنون البصرية من أهمية لفروع العلوم والمهارات الإنسانية التي لها الأثر في تحقيق أهداف المجتمع وما تحدثه من تغيير في الوعي المجتمعي ونشر الثقافات المختلفة.

وتهدف الورشة إلى تدريب معلمي التربية الفنية على تطبيق أساليب التعليم الإبداعي في التربية الفنية وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية لتنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، ويطبق على هذه الورشة التقييم «القبلي والبعدي» للمشاركين وذلك لمعرفة أثرها على المعلمين ومدى مساهمة مثل هذه البرامج في نموهم المهني.

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وتستهدف الورشة تدريب 50 معلماً ومعلمة من معلمي المرحلة الابتدائية، تم ترشيحهم من 20 إدارة تعليمية وذلك لنشر الوعي بأهمية الفنون ونشر ثقافة تعليمها لإحداث التغيير النوعي والكمي في مجال إبراز الفن وتوظيفه لخدمة الفرد والمجتمع.

وأوضح الدكتور الحيسوني أن الورشة نتاج للشراكة مع معهد مسك للفنون لتقديم عدد من البرامج التعليمية في الفن التشكيلي والبصري لمعلمي ومعلمات التربية الفنية.

وأضاف أن المرحلة الأولى تستهدف جميع معلمي ومعلمات التربية الفنية بالمرحلة الابتدائية، وفي المرحلة الثانية والثالثة للمتوسط والثانوي، كما أن البرامج المقدمة في هذه الورش تعنى بتطوير أساليب المعلمين في تدريس التربية الفنية بالطرق الإبداعية والمبتكرة باستخدام التكنولوجيا داخل غرف الصف التعليمي.

وذكر أن الشراكة مع معهد مسك للفنون والورش المصاحبة لها تأتي بالتزامن مع مبادرة تطوير حصص الفنون التي تعمل عليها وزارة التعليم بالتوازي مع معهد مسك للفنون، وتتطلع وزارة التعليم من خلال هذه الورش لتعزيز مهارات المعلمين والمعلمات لتقديم مادة التربية الفنية بشكل إبداعي ومبتكر لصقل مهارات الطلاب والطالبات، ما يساهم في إخراج مبدعين ومبدعات في الفن التشكيلي والبصري، والفنون بشكل عام.