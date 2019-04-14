شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يرعى ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، غداً (الإثنين) ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق 1440 هـ الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني، تحت شعار "دور بيئة العمل في مواجهة التحديات الميدانية“، وذلك بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو والذي تستمر فعالياته لمدة يومين.

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وقال مدير عام الدفاع المدني إنالملتقى يهدف إلى الاهتمام ببيئة العمل كأهم العوامل التي تسهم في مواجهة التحديات التي يتعرض لها رجال الدفاع المدني في الميدان، وكذلك تبادل الخبرات ونقل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة التي نفذت في مختلف الإدارات على مستوى المملكة.

وأكد الفريق العمرو أن الملتقى ىيُعد فرصة للنقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى بما يُسهم في خلق بيئة تنافسية محفزة وداعمة لمواجهة التحديات يسودها العمل الجاد واستشعار المسؤولية، كما نأمل أن يسهم في إظهار المجتمع بدور الدفاع المدني وما تقوم به مديريات الدفاع المدني بمختلف مناطق المملكة لأجل خدمة شرائح المجتمع المختلفة والحفاظ على الأرواح والممتلكات وطرق التواصل وسبل التعاون مع الدفاع المدني.

ورفع الفريق العمرو أسمى آيات الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان على رعايته الكريمة للملتقي ودعمه المتواصل لأنشطة المديرية العامة للدفاع المدني، مؤكداً أن رعايته تؤكد حرص ولاة الأمر على الرقي بمستوي الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للجميع.