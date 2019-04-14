قتيلان باصطدام طائرتين في نيبال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وكالات - نيبال

لقي شخصان مصرعهما إثر اصطدام طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية "سميت إير" بطائرة مروحية في مطار لوكلا في نيبال صباح اليوم، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

ووقع الحادث في مطار لوكلا الذي يعتبر مركزا شهيرا لدى السياح ومتسلقي الجبال، حيث اصطدمت طائرة ركاب بمروحية رابضة في المطار.وحسب السلطات كانت الطائرة لدى وقوع الحادث خالية من الركاب، فيما تعتبر مدارج نيبال من أخطر المدارج في العالم حتى بالنسبة للطيارين المحترفين لأنها محاطة بالجبال.