في مثل هذا اليوم.. تدمير قصر إمبراطور اليابان واغتيال الرئيس الأمريكي لينكون

2019-04-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 14 أبريل، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

اغتيال إبراهام لينكون

في مثل هذا اليوم عام 1865، تم اغتيال إبراهام لينكون الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية على يد جون ويكس بوث.

الكينتوسكوب

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في مثل هذا اليوم عام 1894، كشف العالم الشهير توماس إديسون عن الكينتوسكوب لأول مرة، وهو الجهاز المتخصص بعرض الصور، وبداية العمل لتصنيع ماكينة عرض الأفلام.

تدمير القصر الإمبراطوري باليابان

في مثل هذا اليوم عام 1945، نجحت القوات الأمريكية، وتحديدًا القاذفة B-29 من استهداف وتدمير القصر الإمبراطوري أثناء غاراتها على العاصمة طوكيو.

أول مكوك فضائي أمريكي

في مثل هذا اليوم عام 1981، عاد أول مكوك فضائي أمريكي، المعروف باسم كولومبيا، إلى الأرض بعد إنهاء رحلته الفضائية.