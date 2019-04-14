فيديو.. لحظة اقتحام المتظاهرين منزل الرئيس المعزول البشير

2019-04-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

تداولت تقارير إخبارية عدداً من مقاطع الفيديو، التي تُظهر اقتحام عدد من المتظاهرين، ما يُزعَم أنه منزل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير.

ونشرت صحيفة “الراكوبة” وقناة “الغد” الأردنية عدداً من مقاطع الفيديو، التي تشير إلى ما وُصِفَ بأنه منزل عمر البشير وقصر الضيافة، بعدما فتحته قوات الجيش للمتظاهرين.

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وردد المتظاهرون في تلك المقاطع هتافات حماسية مثل “حقنا… حقنا… حقنا”، فيما كان يردد آخرون هتافات “جيش واحد، شعب واحد”.

وشهدت السودان خلال اليومين الماضيين تطورات كبيرة، حيث أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.