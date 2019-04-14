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رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران وشرورة
متابعات الخليج 365 - نجران
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظات شرورة، وتمتد إلى نجران، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 5 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، كما نبهت قائدي المركبات على الطرق السريعة إلى أخذ الحيطة والحذر.
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