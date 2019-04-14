شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف نسائية في التدريب التقني والمهني والان نبدء بالتفاصيل
ويمكن الاطلاع على شروط شغل الوظائف التدريبية والإدارية من خلال الدخول على الموقع نفسه، ولمزيد من الاستفسارات عن الوظائف التدريبية خصصت المؤسسة بريد الكتروني
[email protected] , وفيما يخص الوظائف الإدارية بريد الكتروني [email protected]
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