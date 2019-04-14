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وظائف نسائية في التدريب التقني والمهني

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التدريبية والإدارية النسائية في مختلف مناطق المملكة, التي سيبدأ التقديم عليها اليوم، وحتى نهاية دوام الخميس القادم 13 شعبان 1440هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة http://www.tvtc.gov.sa.

ويمكن الاطلاع على شروط شغل الوظائف التدريبية والإدارية من خلال الدخول على الموقع نفسه، ولمزيد من الاستفسارات عن الوظائف التدريبية خصصت المؤسسة بريد الكتروني

[email protected] , وفيما يخص الوظائف الإدارية بريد الكتروني [email protected]

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