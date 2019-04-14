أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمات مستشفى وثيلان العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم مستشفى وثيلان العام خدماته خلال العام 2018م، لعدد 55586 مراجعًا بمختلف أقسام المستشفى.

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وأوضحت "صحة الرياض" أنه أجرى معاينة لـ 40186 مراجعًا بقسم الطوارئ، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 15400 مراجع، مشيرة إلى أن مجموع أيام المرضى المنومين بالأقسام الداخلية بلغ 2800 يوم بمعدل إشغال أسرَّة بلغ 45% ومتوسط إقامة 3 أيام.

ولفتت إلى أن عدد الولادات قد بلغ 16 ولادة، فيما بلغ عدد العمليات التي أجريت بالمستشفى 94 عملية، تنوعت بين عمليات الجراحة العامة والعيون والنساء والولادة، وذلك خلال نفس الفترة.

وأشارت "صحة الرياض" أن المستشفى أجرى 66568 فحصًا مخبريًا وإشعاعيًا، حيث قام قسم المختبر بعمل 60112 فحصًا مخبريًا، فيما أجري 6456 فحصًا إشعاعيًا، وبلغ عدد الوصفات الدوائية التي تم التعامل معها 43625 وصفة دوائية.