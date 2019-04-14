قائمة مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الأحد 14-4-2019 ا لاينتهى البحث عنها من قبل المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، حيث أن مواعيد الصلاة في السعودية من الأمور التى يحرص علي متابعتها كل مسلم، فيقسمون ساعات يومهم حسب قائمة مواقيت الصلاة في السعودية وأي الأوقات التى ينتقلون فيها من مقال لآخر، فعلى سبيل المثال “تجد أحد الأشخاص يخبرك بذهابه لأحد المحلات التجارية للتسوق بعد الظهر”، لذلك نحرص على عرض تحديث مستمر عن قائمة مواقيت الصلاة في السعودية يوميًا.

قائمة مواقيت الصلاة في السعودية

إليكم قائمة مواقيت الصلاة في السعودية في مختلف مدن المملكة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

اذان الفجر 5:15 الشروق 6:31 اذان الظهر 12:30 اذان العصر 3:54 اذان المغرب 6:30 اذان العشاء 8:00

مواعيد الصلاة في المدينة المنورة

اذان الفجر 5:15

الشروق 6:31

اذان الظهر 12:33

اذان العصر 3:55

اذان المغرب 6:30

اذان العشاء 8:00

مواقيت الصلاة في القطيف

اذان الفجر 4:34 الشروق 5:54 اذان الظهر 11:50 اذان العصر 3:13 اذان المغرب 5:46 اذان العشاء 7:16

مواعيد الصلاة في جده

اذان الفجر 5:19 الشروق 6:36 اذان الظهر 12:33 اذان العصر 3:56 اذان المغرب 6:31 اذان العشاء 8:01

مواقيت الصلاة في الدمام

الفجر 4:34

الشروق 5:53

اذان الظهر 11:49

اذان العصر 3:13

اذان المغرب 5:46

اذان العشاء 7:16

مواعيد الصلاة في الرياض

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اذان الفجر 4:49 الشروق 6:06 اذان الظهر 12:03 اذان العصر 3:26 اذان المغرب 6:00 اذان العشاء 7:30

مواقيت الصلاة في الطائف

الفجر 5:15

الشروق 6:31

اذان الظهر 12:29

اذان العصر 3:51

اذان المغرب 6:27

اذان العشاء 7:57

مواعيد الصلاة في نجران

الفجر 5:00 الشروق 6:14 اذان الظهر 12:13 اذان العصر 3:35 اذان المغرب 6:13 اذان العشاء 7:43

بذلك نكون قد عرضنا قائمة مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الجمعة 8-3-2019 غرة رجب 1440 في أشهر مدن المملكة العربية السعودية.