، طبيب سعودي يحصل على براءة الاختراع العالمية في طب الأسنان ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حصلَ الدكتور أحمد بن منيع الله حمود الثبيتي، أستاذ مساعد واستشاري الاستعاضة السنية، بقسم علوم الأسنان الاستعاضية، في كلية طب الأسنان، بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، على براءة اختراع طبي، كان قد بدأ تنفيذه في آخر سنة، في مرحلة الزمالة، بجامعة روتقرز، في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان قد طبق الابتكار في المعمل، وبعد ذلك على أحد المرضى في عيادته، وكانت النتائج متميزة ولله الحمد.
وقال مُتحدثًا لـ"الخليج 365": بعدما عدت للسعودية، وبدأت عملي كعضو هيئة تدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل كتبت هذا الابتكار في مقالة علمية ونشرته في مجلة الاستعاضة السنية Journal of Prosthodontics، خلال العام الماضي وأيضًا بدعم من إدارة كلية طب الأسنان، وإدارة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، حينها قدمت على براءة الاختراع قبل سنتين ولله الحمد حصلت عليها خلال هذا الشهر.
وشرحَ الدكتور "الثبيتي" هذا الابتكار قائلاً: هو عبارة عن صنع تركيبة أسنان ثابتة مؤقتة مدعومة بزراعات الأسنان، وتكون الطريقة كالتالي: يتم نسخ طقم المريض المتحرك بآلة ناسخة وهو ما يُسمى ( duplicator) ومن ثم تعبئة مكان الطقم المتحرك بمادة الاكريليك (وهي مادة تستخدم لعمل الأطقم المتحركة) وردية اللون، وهي في الحالة السائلة ليتم صنع طقم مكرر بلون وردي كامل شامل اللثة والأسنان.
وبعد تصلب هذه المادة يتم قص جزء الأسنان من الطقم المكرر، وبعد ذلك يتم إضافة مادة الاكريليك بيضاء اللون المشابه للون الأسنان الطبيعي في الآلة الناسخة ويتم إرجاع الطقم المكرر المقصوص منه الأسنان إلى الآلة الناسخة، وبعد تصلب مادة الاكريليك البيضاء نقوم بإزالة الزوائد وبذلك يتم إنتاج طقم مكرر جديد تكون قيه اللثة والأسنان مندمجة بشكلٍ كامل، ويتم تحويله بعد ذلك إلى طقم ثابت مؤقت مدعوم بزراعات الأسنان، ويستطيع المريض استخدامه خلال فترة التئام العظم حول الزراعات ويكون ملائمًا جماليًا ويساعد المريض في المضغ خلال هذه الفترة.
طبيب سعودي يحصل على براءة الاختراع العالمية في طب الأسنانفهد العتيبي الخليج 365 2019-04-14
حصلَ الدكتور أحمد بن منيع الله حمود الثبيتي، أستاذ مساعد واستشاري الاستعاضة السنية، بقسم علوم الأسنان الاستعاضية، في كلية طب الأسنان، بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، على براءة اختراع طبي، كان قد بدأ تنفيذه في آخر سنة، في مرحلة الزمالة، بجامعة روتقرز، في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان قد طبق الابتكار في المعمل، وبعد ذلك على أحد المرضى في عيادته، وكانت النتائج متميزة ولله الحمد.
وقال مُتحدثًا لـ"الخليج 365": بعدما عدت للسعودية، وبدأت عملي كعضو هيئة تدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل كتبت هذا الابتكار في مقالة علمية ونشرته في مجلة الاستعاضة السنية Journal of Prosthodontics، خلال العام الماضي وأيضًا بدعم من إدارة كلية طب الأسنان، وإدارة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، حينها قدمت على براءة الاختراع قبل سنتين ولله الحمد حصلت عليها خلال هذا الشهر.
وشرحَ الدكتور "الثبيتي" هذا الابتكار قائلاً: هو عبارة عن صنع تركيبة أسنان ثابتة مؤقتة مدعومة بزراعات الأسنان، وتكون الطريقة كالتالي: يتم نسخ طقم المريض المتحرك بآلة ناسخة وهو ما يُسمى ( duplicator) ومن ثم تعبئة مكان الطقم المتحرك بمادة الاكريليك (وهي مادة تستخدم لعمل الأطقم المتحركة) وردية اللون، وهي في الحالة السائلة ليتم صنع طقم مكرر بلون وردي كامل شامل اللثة والأسنان.
وبعد تصلب هذه المادة يتم قص جزء الأسنان من الطقم المكرر، وبعد ذلك يتم إضافة مادة الاكريليك بيضاء اللون المشابه للون الأسنان الطبيعي في الآلة الناسخة ويتم إرجاع الطقم المكرر المقصوص منه الأسنان إلى الآلة الناسخة، وبعد تصلب مادة الاكريليك البيضاء نقوم بإزالة الزوائد وبذلك يتم إنتاج طقم مكرر جديد تكون قيه اللثة والأسنان مندمجة بشكلٍ كامل، ويتم تحويله بعد ذلك إلى طقم ثابت مؤقت مدعوم بزراعات الأسنان، ويستطيع المريض استخدامه خلال فترة التئام العظم حول الزراعات ويكون ملائمًا جماليًا ويساعد المريض في المضغ خلال هذه الفترة.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
01:31 AM
"الثبيتي" نجح في صنع تركيبة ثابتة مؤقتة مدعومة بزراعات الأسنان
حصلَ الدكتور أحمد بن منيع الله حمود الثبيتي، أستاذ مساعد واستشاري الاستعاضة السنية، بقسم علوم الأسنان الاستعاضية، في كلية طب الأسنان، بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، على براءة اختراع طبي، كان قد بدأ تنفيذه في آخر سنة، في مرحلة الزمالة، بجامعة روتقرز، في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان قد طبق الابتكار في المعمل، وبعد ذلك على أحد المرضى في عيادته، وكانت النتائج متميزة ولله الحمد.
وقال مُتحدثًا لـ"الخليج 365": بعدما عدت للسعودية، وبدأت عملي كعضو هيئة تدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل كتبت هذا الابتكار في مقالة علمية ونشرته في مجلة الاستعاضة السنية Journal of Prosthodontics، خلال العام الماضي وأيضًا بدعم من إدارة كلية طب الأسنان، وإدارة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، حينها قدمت على براءة الاختراع قبل سنتين ولله الحمد حصلت عليها خلال هذا الشهر.
وشرحَ الدكتور "الثبيتي" هذا الابتكار قائلاً: هو عبارة عن صنع تركيبة أسنان ثابتة مؤقتة مدعومة بزراعات الأسنان، وتكون الطريقة كالتالي: يتم نسخ طقم المريض المتحرك بآلة ناسخة وهو ما يُسمى ( duplicator) ومن ثم تعبئة مكان الطقم المتحرك بمادة الاكريليك (وهي مادة تستخدم لعمل الأطقم المتحركة) وردية اللون، وهي في الحالة السائلة ليتم صنع طقم مكرر بلون وردي كامل شامل اللثة والأسنان.
وبعد تصلب هذه المادة يتم قص جزء الأسنان من الطقم المكرر، وبعد ذلك يتم إضافة مادة الاكريليك بيضاء اللون المشابه للون الأسنان الطبيعي في الآلة الناسخة ويتم إرجاع الطقم المكرر المقصوص منه الأسنان إلى الآلة الناسخة، وبعد تصلب مادة الاكريليك البيضاء نقوم بإزالة الزوائد وبذلك يتم إنتاج طقم مكرر جديد تكون قيه اللثة والأسنان مندمجة بشكلٍ كامل، ويتم تحويله بعد ذلك إلى طقم ثابت مؤقت مدعوم بزراعات الأسنان، ويستطيع المريض استخدامه خلال فترة التئام العظم حول الزراعات ويكون ملائمًا جماليًا ويساعد المريض في المضغ خلال هذه الفترة.
، طبيب سعودي يحصل على براءة الاختراع العالمية في طب الأسنان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب سعودي يحصل على براءة الاختراع العالمية في طب الأسنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.