، طبيب سعودي يحصل على براءة الاختراع العالمية في طب الأسنان ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الثبيتي" نجح في صنع تركيبة ثابتة مؤقتة مدعومة بزراعات الأسنان

حصلَ الدكتور أحمد بن منيع الله حمود الثبيتي، أستاذ مساعد واستشاري الاستعاضة السنية، بقسم علوم الأسنان الاستعاضية، في كلية طب الأسنان، بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، على براءة اختراع طبي، كان قد بدأ تنفيذه في آخر سنة، في مرحلة الزمالة، بجامعة روتقرز، في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان قد طبق الابتكار في المعمل، وبعد ذلك على أحد المرضى في عيادته، وكانت النتائج متميزة ولله الحمد.

وقال مُتحدثًا لـ"الخليج 365": بعدما عدت للسعودية، وبدأت عملي كعضو هيئة تدريس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل كتبت هذا الابتكار في مقالة علمية ونشرته في مجلة الاستعاضة السنية Journal of Prosthodontics، خلال العام الماضي وأيضًا بدعم من إدارة كلية طب الأسنان، وإدارة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، حينها قدمت على براءة الاختراع قبل سنتين ولله الحمد حصلت عليها خلال هذا الشهر.

وشرحَ الدكتور "الثبيتي" هذا الابتكار قائلاً: هو عبارة عن صنع تركيبة أسنان ثابتة مؤقتة مدعومة بزراعات الأسنان، وتكون الطريقة كالتالي: يتم نسخ طقم المريض المتحرك بآلة ناسخة وهو ما يُسمى ( duplicator) ومن ثم تعبئة مكان الطقم المتحرك بمادة الاكريليك (وهي مادة تستخدم لعمل الأطقم المتحركة) وردية اللون، وهي في الحالة السائلة ليتم صنع طقم مكرر بلون وردي كامل شامل اللثة والأسنان.

وبعد تصلب هذه المادة يتم قص جزء الأسنان من الطقم المكرر، وبعد ذلك يتم إضافة مادة الاكريليك بيضاء اللون المشابه للون الأسنان الطبيعي في الآلة الناسخة ويتم إرجاع الطقم المكرر المقصوص منه الأسنان إلى الآلة الناسخة، وبعد تصلب مادة الاكريليك البيضاء نقوم بإزالة الزوائد وبذلك يتم إنتاج طقم مكرر جديد تكون قيه اللثة والأسنان مندمجة بشكلٍ كامل، ويتم تحويله بعد ذلك إلى طقم ثابت مؤقت مدعوم بزراعات الأسنان، ويستطيع المريض استخدامه خلال فترة التئام العظم حول الزراعات ويكون ملائمًا جماليًا ويساعد المريض في المضغ خلال هذه الفترة.