السعودية اليوم / المدارس السعودية في موسكو تقيم حفلاً بمناسبة تخريج الدفعة الثامنة والعشرين لطلبة المرحلة الثانوية



موسكو 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 أبريل 2019 م واس

أقامت المدارس

وانطلق الاحتفال بمسيرة الخريجين، ثم عرض مرئي استعرض مسيرة الطلاب في المدرسة وكلمات تهنئة من معلمي المدرسة.

وأشاد السفير قرملي بما وصلت إليه المدرسة من تطور وتميز علمي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بفضل الله ثم بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حيث أولوا التعليم جل عنايتهم ورعايتهم في متابعة مستوى المدارس السعودية في الخارج، وحرصهما على أن تكون الأفضل في تقديم المعرفة لأبناء الموفدين السعوديين.

وأثنى قرملي على المعلمين المنتهي إيفادهم ، شاكرًا لهم الجهد الذي بذلوه طيلة فترة عملهم بالمدرسة، وحثهم على مواصلة الجهود ومواكبة كل جديد في الميدان التربوي . وهنأ السفير الخريجين والخريجات على هذه الفرحة التي يعيشها الأهالي مع أبنائهم في هذا اليوم.

إثر ذلك شارك مدير عام المدارس السعودية في موسكو سلمان بن عواد البلوي، الخريجين فرحتهم بكلمة هنأهم فيها على تجاوز المرحلة الثانوية متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في المراحل القادمة.

حضر الحفل الملاحق ومديرو المكاتب التابعة للسفارة السعودية بموسكو و أولياء أمور الطلبة الخريجين وسفراء دول عربية.

// انتهى //

02:00ت م

0152



موسكو 08 شعبان 1440 هـ الموافق 13 أبريل 2019 م واسأقامت المدارس السعودية في موسكو ،اليوم ،حفلاً بمناسبة تخريج الدفعة الثامنة والعشرين لطلبة المرحلة الثانوية للعام الدراسي 1440-1439 هـ ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي.وانطلق الاحتفال بمسيرة الخريجين، ثم عرض مرئي استعرض مسيرة الطلاب في المدرسة وكلمات تهنئة من معلمي المدرسة.وأشاد السفير قرملي بما وصلت إليه المدرسة من تطور وتميز علمي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بفضل الله ثم بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - حيث أولوا التعليم جل عنايتهم ورعايتهم في متابعة مستوى المدارس السعودية في الخارج، وحرصهما على أن تكون الأفضل في تقديم المعرفة لأبناء الموفدين السعوديين.وأثنى قرملي على المعلمين المنتهي إيفادهم ، شاكرًا لهم الجهد الذي بذلوه طيلة فترة عملهم بالمدرسة، وحثهم على مواصلة الجهود ومواكبة كل جديد في الميدان التربوي . وهنأ السفير الخريجين والخريجات على هذه الفرحة التي يعيشها الأهالي مع أبنائهم في هذا اليوم.إثر ذلك شارك مدير عام المدارس السعودية في موسكو سلمان بن عواد البلوي، الخريجين فرحتهم بكلمة هنأهم فيها على تجاوز المرحلة الثانوية متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في المراحل القادمة.حضر الحفل الملاحق ومديرو المكاتب التابعة للسفارة السعودية بموسكو و أولياء أمور الطلبة الخريجين وسفراء دول عربية.// انتهى //02:00ت م0152

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المدارس السعودية في موسكو تقيم حفلاً بمناسبة تخريج الدفعة الثامنة والعشرين لطلبة المرحلة الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.