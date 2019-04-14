شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المملكة.. انطلاق مؤتمر «رسالة الإسلام» في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في تصريح بمناسبة انعقاد أعمال المؤتمر العالمي «رسالة الإسلام» الذي ينظمه مجلس علماء باكستان في دورته الرابعة اليوم، ويستمر يومين بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور إمام المسجد الحرام د. عبدالله بن عواد الجهني، ومشاركة عدد من العلماء والدعاة والمفكرين من عشر دول إسلامية.
وأثنى «الأشرفي» على ما تقوم به المملكة من جهود حثيثة لنشر الأمن والسلام والاستقرار في العالم، ودعم كل عمل رشيد يسهم في تعزيز أواصر المحبة والألفة والسلام في شتى بقاع الأرض.
وبين أن المؤتمر سيناقش عددا من الموضوعات التي تصب في وحدة الأمة وتعزيز الوسطية والاعتدال، وأيضا التأكيد على مكانة بلاد الحرمين الشريفين وواجب الدفاع عنها.
وأفاد بأن المؤتمر سيستعرض القضية الفلسطينية خلال جلسات المؤتمر، التي تحظى بدعم جميع المسلمين في العالم وعلى رأسهم المملكة التي وقفت عبر التاريخ مع فلسطين، مشيرا إلى أن الشعب الباكستاني ينظر إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمنظار القدوة والأسوة والمحبة، لما يقومان به من خدمات وأعمال جليلة تصب في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وثمن الأشرفي الدعم الكبير غير المحدود الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الوزير د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لأعمال مؤتمر «رسالة الإسلام»، من خلال إيفاد وفد رفيع المستوى للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي يؤكد الحرص على المشاركة الفاعلة المثمرة في هذه الملتقيات التي تؤكد رسالة وزارة الشؤون الإسلامية في نبذ التطرف والإرهاب، وتعزيز روح العمل الواحد في تأصيل مبدأ الوسطية والاعتدال.
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