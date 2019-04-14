شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم غرب الدمام يستعرض ابتكارات الموهوبات والان نبدء بالتفاصيل

قدم قسم الموهوبات جانبا مشرقا لمنجزات الطالبات الموهوبات، وذلك خلال استعراضهن للعديد من الأفكار الفريدة في طرح جانب يستنطق تلك المواهب ويتبلور من إطار يحفز جانب الابتكار في خضم نافذة حيوية للمخرجات والمشاريع، التي فتحت العنان للملكات الإبداعية للموهوبات، وأثرت جوانب النمو المعرفي لديهن، وذلك من خلال المعرض الختامي لمخرجات برامج الموهوبات على مستوى المدارس بقطاع غرب الدمام وبقيادة رئيسة قسم الموهوبات رفعة الكلثم، وذلك في مقر ابتدائية فيصل بن فهد بتعليم غرب الدمام.

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