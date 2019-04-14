شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وصواعق رعدية في النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

شهدت محافظة النعيرية وما جاورها من هجر ومراكز إدارية هطول أمطار متوسطة مساء يوم أمس الأول وحتى ساعات الصباح الأولى من فجر يوم أمس، فيما استمرت الصواعق الرعدية والبروق تضيء أجواء المحافظة، وامتدت الحالة الجوية للصواعق الرعدية والبروق حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وأعلنت بلدية محافظة النعيرية عن جاهزيتها على مدار الساعة لمباشرة الحالة المطرية، بمتابعة مستمرة من جميع الأقسام والإدارات ذات العلاقة، ومباشرة جميع البلاغات وسحب تجمعات المياه من خلال الفرق الميدانية للبلدية، كما حذرت البلدية عبر منصاتها الإعلامية المواطنين من الإمساك بالأجسام الموصلة للكهرباء والاقتراب من مصادرها كأعمدة الإنارة وقنوات المياه الطبيعية والأودية، ودعت البلدية المواطنين للإبلاغ عن أي مواقع تجمعات مياه تستدعي نزحها من داخل الأحياء وأمام المنازل.

ودفعت هذه الأجواء بعض الأسر والشباب إلى التنزه في المواقع الصحراوية المتاخمة للمحافظة، فيما لم يتم تسجيل أي حوادث أو حالات جراء هذه الأمطار بحسب ما أشارت إليه مصادر لـ "اليوم"، في حين لا تزال أعداد من مخيمات التأجير مستمرة في مواقعها حتى اليوم، على خلاف المواسم السابقة والتي لا تستمر فيها مخيمات التأجير حتى هذه الأيام، وذلك بسبب استمرار الأجواء الربيعية والأمطار التي اعتبر موسمها هذا العام استثنائيا لم تشهده المحافظة منذ زمن طويل.

إلى ذلك أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د. خالد الزعاق، أن السحب الصيفية تتخلق سريعا وتعطي ما بجعبتها بفترة وجيزة، مبينا أن حزاما سحابيا ممتدا تتخلق خلاله تشكلات سحابية ماطرة بأمطار متفاوتة ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، وقد تتشكل ببعض حالاتها حبات برد وتسبق بعصف ريح، لافتا إلى أن هذا الحزام يشمل عددا من محافظات المملكة بما فيها حفر الباطن والقيصومة والخفجي والنعيرية وحتى الدمام والظهران والخبر.