شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وصواعق رعدية في النعيرية والان نبدء بالتفاصيل
ودفعت هذه الأجواء بعض الأسر والشباب إلى التنزه في المواقع الصحراوية المتاخمة للمحافظة، فيما لم يتم تسجيل أي حوادث أو حالات جراء هذه الأمطار بحسب ما أشارت إليه مصادر لـ "اليوم"، في حين لا تزال أعداد من مخيمات التأجير مستمرة في مواقعها حتى اليوم، على خلاف المواسم السابقة والتي لا تستمر فيها مخيمات التأجير حتى هذه الأيام، وذلك بسبب استمرار الأجواء الربيعية والأمطار التي اعتبر موسمها هذا العام استثنائيا لم تشهده المحافظة منذ زمن طويل.
إلى ذلك أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د. خالد الزعاق، أن السحب الصيفية تتخلق سريعا وتعطي ما بجعبتها بفترة وجيزة، مبينا أن حزاما سحابيا ممتدا تتخلق خلاله تشكلات سحابية ماطرة بأمطار متفاوتة ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، وقد تتشكل ببعض حالاتها حبات برد وتسبق بعصف ريح، لافتا إلى أن هذا الحزام يشمل عددا من محافظات المملكة بما فيها حفر الباطن والقيصومة والخفجي والنعيرية وحتى الدمام والظهران والخبر.
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