الارشيف / اخبار السعوديه

أمطار وصواعق رعدية في النعيرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وصواعق رعدية في النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

شهدت محافظة النعيرية وما جاورها من هجر ومراكز إدارية هطول أمطار متوسطة مساء يوم أمس الأول وحتى ساعات الصباح الأولى من فجر يوم أمس، فيما استمرت الصواعق الرعدية والبروق تضيء أجواء المحافظة، وامتدت الحالة الجوية للصواعق الرعدية والبروق حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وأعلنت بلدية محافظة النعيرية عن جاهزيتها على مدار الساعة لمباشرة الحالة المطرية، بمتابعة مستمرة من جميع الأقسام والإدارات ذات العلاقة، ومباشرة جميع البلاغات وسحب تجمعات المياه من خلال الفرق الميدانية للبلدية، كما حذرت البلدية عبر منصاتها الإعلامية المواطنين من الإمساك بالأجسام الموصلة للكهرباء والاقتراب من مصادرها كأعمدة الإنارة وقنوات المياه الطبيعية والأودية، ودعت البلدية المواطنين للإبلاغ عن أي مواقع تجمعات مياه تستدعي نزحها من داخل الأحياء وأمام المنازل.

ودفعت هذه الأجواء بعض الأسر والشباب إلى التنزه في المواقع الصحراوية المتاخمة للمحافظة، فيما لم يتم تسجيل أي حوادث أو حالات جراء هذه الأمطار بحسب ما أشارت إليه مصادر لـ "اليوم"، في حين لا تزال أعداد من مخيمات التأجير مستمرة في مواقعها حتى اليوم، على خلاف المواسم السابقة والتي لا تستمر فيها مخيمات التأجير حتى هذه الأيام، وذلك بسبب استمرار الأجواء الربيعية والأمطار التي اعتبر موسمها هذا العام استثنائيا لم تشهده المحافظة منذ زمن طويل.

إلى ذلك أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د. خالد الزعاق، أن السحب الصيفية تتخلق سريعا وتعطي ما بجعبتها بفترة وجيزة، مبينا أن حزاما سحابيا ممتدا تتخلق خلاله تشكلات سحابية ماطرة بأمطار متفاوتة ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، وقد تتشكل ببعض حالاتها حبات برد وتسبق بعصف ريح، لافتا إلى أن هذا الحزام يشمل عددا من محافظات المملكة بما فيها حفر الباطن والقيصومة والخفجي والنعيرية وحتى الدمام والظهران والخبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار وصواعق رعدية في النعيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا