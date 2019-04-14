شكرا لقرائتكم خبر عن «شذى» للرعاية النهارية بالأحساء يطلع على أنشطة «إثراء» والان نبدء بالتفاصيل

تفعيلا لليوم العالمي للتوحد؛ نظّم مركز شذى للرعاية النهارية التابع لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء لعدد من منسوباته زيارة إلى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» بالظهران.

حيث قمن بجولة في أرجاء المركز اطلعن خلالها على العديد من الورش التي تناولت الحديث عن الطفل التوحدي أبرزها: ورشة عالمنا، ووقت الحواس مع العائلة، بالإضافة إلى التعرف على إستراتيجيات التواصل مع المصابين بالتوحد، وكذلك مهارات اللعب معهم، إلى جانب ذلك حضرن فيلم «الحياة بالرسوم» الذي عرض قصة شاب مصاب بالتوحد.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري أن الزيارة تأتي ضمن خطة الجمعية لتفعيل اليوم العالمي للتوحد، والتي تهدف إلى تحقيق الإضافة المعرفية الملموسة لمنسوبات مركز شذى، مقدمًا خالص شكره وتقديره لإدارة مركز إثراء نظير حفاوة استقبالهم، وحسن تعاونهم في تنسيق البرنامج.

وبدورها أشارت مديرة المركز حصة البنيان إلى أن تنظيم مثل هذه الزيارات من شأنه إثراء معارف الكادر الوظيفي بالمركز؛ الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على مجالات عملهن المختلفة مع هذه الفئة.