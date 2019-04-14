شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البنجلاديشية تكرم مكتب التسول بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

كرم المستشار العمالي بسفارة بنجلاديش لدى المملكة محمد مهدي حسن، مؤخرا مكتب مكافحة التسول بالأحساء، ممثلا بمدير المكتب محمد الفهيد وأعضاء وحدة العمالة المنزلية بقسميه الرجالي والنسائي بدرع شكر وتقدير، على التعاون الودي الممتد بين الحكومات، ويشمل مواطني بنجلاديش على حسن الرعاية الأولية والاستضافة المؤقتة بالمكتب وتقديم الغذاء والكسوة إلى حين إنهاء الإجراءات أو تسوية الخلاف بين الكفلاء ومكتب العمل.

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