شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 1106 أفراد من الحرس الوطني بالقطاع الشرقي والان نبدء بالتفاصيل
وهنأ مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن أحمد بن سعيد آل مفرح المترقين بهذه المناسبة، متمنيا أن تكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني لخدمة الدين ثم المليك والوطن الغالي.
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