شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 1106 أفراد من الحرس الوطني بالقطاع الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة شؤون الأفراد بالقطاع الشرقي عن انتهاء لجنة الترقيات للمرحلة الثانية من العام 1440هـ من أعمالها حيث صدرت قرارات ترقية 1106 أفراد من منسوبي الحرس الوطني بالقطاع الشرقي بمختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء لجميع التخصصات بكل الوحدات.

وهنأ مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن أحمد بن سعيد آل مفرح المترقين بهذه المناسبة، متمنيا أن تكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني لخدمة الدين ثم المليك والوطن الغالي.