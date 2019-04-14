شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يصدر قرارا بتشكيل لجنة حماية البيئة في مجلس المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
أوضح ذلك أمين عام مجلس منطقة حائل المكلف المهندس إبراهيم البدران، الذي أشار إلى أن تشكيل اللجنة بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لتعزيز دور إمارات المناطق في المساهمة بالحماية وتفعيل أكبر لدور مجالس المناطق في هذا الاتجاه.
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