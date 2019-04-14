شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مضخة لسحب المیاه في أحیاء وطرق القطیف والان نبدء بالتفاصيل

باشرت بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها، سحب مياه الأمطار التي سقطت أمس على المحافظة، حيث وزعت 60 مضخة سحب للمياه في أماكن تجمعات مياه الأمطار والشوارع، وذلك لتسهيل حركة مرور المركبات.

وأشار رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني إلى أن البلدية جهزت كل الإمكانات وحشدت الطاقات وكونت فريق عمل يعمل 24 ساعة لمواجهة تجمعات مياه الأمطار، وذلك في كل بلديات المحافظة في كل من القطيف وسيهات وجزيرة تاروت وعنك وصفوى والقديح.

وأوضح أن الجهات المختصة بالبلدية أعدت خطة مسبقة لسحب مياه الأمطار، بوضع كل الاحتمالات والاستعداد المبكر بكل الإمكانات المتاحة، لافتا إلى وجود محطات حديثة في مدينة القطيف وسيهات وعنك وصفوى، إضافة إلي تزويد الأحياء بمضخات لسحب مياه الأمطار بقدرة 34.2 مليون لتر في الساعة، مهيبا بالمواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية.

وبين أن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة والمتوقعة وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول أمطار غزيرة على المنطقة. وأشار إلى نجاح الخطة المرسومة لمواجهة الأمطار من خلال الإمكانيات وتسخير الطاقات من أجل سحب المياه التي تتجمع في الشوارع والمناطق المنخفضة بحيث لا تؤثر في سلاسة مرور المركبات.

ولفت إلى حصر جميع نقاط تجمع المياه حيث تكون الأولوية لمداخل المدن ومواقع إشارات المرور والمدارس والمساجد والأسواق والأماكن التي تتجمع فيها المياه بكميات غزيرة وخاصة تقاطع الطرق والمنافذ والشوارع الرئيسة حسب الأولوية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام لإدارة عمليات شفط مياه الأمطار لاستقبال اتصالات المواطنين والشكاوى، ويمكن للمواطنين الاتصال عبرها مثل مكتب غرفة العمليات الرئيسة مضيفا إن المختصين والمقاولين يبذلون الجهود وتسخير جميع الإمكانات والجاهزية وفق خطة العمل المعتمدة.