شكرا لقرائتكم خبر عن معرض يعزز الحلول الأمنية المبتكرة لمدن ومشروعات «رؤية 2030» والان نبدء بالتفاصيل
ويعزز المعرض عملية الحلول الأمنية المبتكرة للمدن والمشروعات التي تعمل المملكة على تشييدها ضمن رؤية المملكة 2030.
وقام معاليه فور وصوله مقر المعرض بجولة تفقدية داخل المعرض واستمع إلى شرح من العارضين عن آخر المستجدات والتقنيات في مجال الحماية والإنقاذ والصحة والأمن ومكافحة الحرائق، كما اطلع على أحدث حلول الأمن والسلامة وتقنيات الأمن البدني والأمن التجاري وأمن المعلومات والحماية من الحرائق.
وأشاد خلال حفل افتتاح المعرض بدور المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات العالمية والإقليمية المشاركة بالمعرض منوها بما تحقق من زيادة الاهتمام بقطاع الأمن والسلامة والوقاية من الحريق.
ولفت الفريق العمرو النظر إلى أن معرض «إنترسك» سجل خلال السنوات العشرين الماضية نموا كبيرا ليصبح أهم معرض تجاري متخصص في صناعة السلامة والأمن على الصعيد العالمي.
وأفاد بأن المعرض في نسخته الجديدة بالمملكة يهدف للإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعاتها المستقبلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الأصعدة كافة، ومنها الصعيد الأمني، والسعي لحماية أمن الوطن وأمان المواطن.
وأضاف: إن وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني والقطاعات الأمنية ذات العلاقة تسعى إلى تعزيز القطاع الأمني والوقائي لمواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية.
وتابع: إن معرض «إنترسك السعودية» هو أحد مظاهر الاهتمام بتعزيز الأمن، مشيرا إلى أن جناح المديرية العامة للدفاع المدني المشارك في المعرض يجسد أفضل الممارسات العالمية بمجالات السلامة والبرامج الوقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر معرض يعزز الحلول الأمنية المبتكرة لمدن ومشروعات «رؤية 2030» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.