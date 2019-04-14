حساب المواطن : عدلنا مبلغ الدعم قبل زيادة البنزين الحالية

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حساب متابعات الخليج 365 : عدلنا مبلغ الدعم قبل زيادة البنزين الحالية
متابعات الخليج 365- شريف النشمي
أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن البرنامج قام بتعديل مبلغ الدعم قبل إجراء زيادة سعر البنزين الأخيرة والتي أعلنتها شركة أرامكواليوم الأحد .
وقال حساب خدمة العملاء ردًّا على إمكانية زيادة الدعم المالي بعد زيادة سعر البنزين : عزيزي المستفيد في الربع الأخير من عام 2018 قام برنامج حساب متابعات الخليج 365 بتعديل مبلغ الدعم قبل إجراء الزيادة المنفذة حالياً في سعر البنزين .
وأعلنت أرامكو السعودية عن أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 14 أبريل 2019م ستكون على النحو الآتي:
( بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالي أبريل ـ يونيو 2019م.
وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير ـ مارس 2019م ( بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.
وأفادت أرامكو السعودية أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
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