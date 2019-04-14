شكرا لقرائتكم متحدث حساب المواطن يعلق على رفع أسعار البنزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متحدث حساب متابعات الخليج 365 يعلق على رفع أسعار البنزين
متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - الرياض
أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن أرقام الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل من برنامج حساب متابعات الخليج 365 والبالغ إجماليها أكثر من 2.5 مليار ريال توزعت على أسعار الطاقة شاملةً البنزين والكهرباء والأثر المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى الضريبة المضافة على سلة الأغذية، حيث بلغ نسبة دعم الفرق في الكهرباء 726 مليون ريال بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة تغطية سعر البنزين 27% مقدرة بـ 676 مليون ريال.
وكشف القحطاني بأن الزيادة المعلنة من وزارة الطاقة في خطواتها لمراجعة أسعار البنزين وربطه بالسعر العالمي تم تغطيتها مُسبقاً وصرفها قبل تطبيقها على المستفيد المستوفي لشروط الأهلية والاستحقاق وذلك بعد المراجعة التي حدثت في الربع الأخير من عام 2018 من قبل برنامج حساب متابعات الخليج 365، ليكون مجمل الدعم في الدفعات السابقة منذ إقرار الزيادة وحتى تطبيقها حوالي 4،6 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الدعم منذ انطلاق البرنامج إلى الدفعة السابعة عشرة (أبريل) أكثر من 10 مليار ريال.
وأشار القحطاني أن البرنامج يهدف لرفع كفاءة الدعم الحكومي ويعمل على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة قبل حدوثها، وبأن التغير في أسعار الطاقة أحد أهم العوامل المؤثرة على الدعم بشكل مباشر
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث حساب المواطن يعلق على رفع أسعار البنزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.